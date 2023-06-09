Kapatılan dernek yöneticilerine terör davası

ADANA'DA terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı nedeniyle Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte suç unsuru malzeme ele geçirilmesiyle ilgili dernek yöneticisi 4 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuksuz sanıklar A.D, İ.A, M.A. ve S.S.D. hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, terör örgütü iltisakı gerekçesiyle 677 sayılı KHK ile kapatılan "Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği"nin yönetim kurulu başkanının sanık İ.A. olduğu, S.S.D'nin başkan yardımcısı, A.D.'nin sayman, M.A.'nın da yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi. Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar A.D., İ.A., M.A. ve S.S.D.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.