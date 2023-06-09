Kemal Kılıçdaroğlu: Ağır yenilgi almadık, anketler kazanacağımızı söylüyordu

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarhilerinde Türkiye kritik bir seçim için sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhur İttifakı ise Meclis'teki çoğunluğu kazandı.

GENEL BAŞKANLIKTAN VAZGEÇMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı CHP ve kendisine destek veren seçmenlerde hayal kırıklığına neden olurken, kendisi istifaya yanaşmadı. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, MYK'da tüm isimlerin istifasını alarak bu isimlerin yerine kendisine yakın isimleri atadı.

Seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PİŞMANLIĞIM YOK"

Yaptıklarımdan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi ama bunlar konuşulmuyor. Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk, anketler de böyle söylüyordu. CHP sıradan bir parti değildir, tarihte en zor sınavları veren partidir. CHP Genel Başkanları asla ve asla geri adım atmamıştır. Önce MYK'mızı vekillerimizi topladık. Parti Meclisi'ndeki her bir arkadaşımızı topladık.

"BÜTÜN ANKETLER KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"

Kılıçdaroğlu "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE

Oturduk sonrasında şu karara vardık, toplumda bir talep var biz de hukuk kuralları çerçevesinde gerekeni yapacağız. Yetkiyi tümüyle partiye bıraktık. Kurultay yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem yerel seçimlerden önce genel başkanın seçilmesi ve bitmesi. Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı. Evet, kazanamadık gayet iyi biliyorum ama bu umutsuz olmamamızı sağladı. İkinci turda yüzde 60-40 olsaydı sonu felaket olan bir seçim olurdu.

"AĞIR BİR YENİLGİ ALMADIK" DEDİ

Gazeteyi televizyonu okuyan tartışanlar yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş. Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil.

KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLARI KÜÇÜMSEDİ!

Kılıçdaroğlu ayrıca "Kırsaldaki insana ayda 500 lira verdiğinizde zaten köyde harcayacak yeri yok" ifadeleriyle oy alamadığı vatandaşları küçümser ifadeler kullandı.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINA KAÇAMAK CEVAP!

Kurultayda aday olacak mısınız? sorusuna karşı bir süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemeyince "Aday olup olmamanın hiç önemi yok" ifadesini kullandı.