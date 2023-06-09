MGK’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu

YENİ dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Külliye'de 3 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride özetle şu ifadeler yer aldı:Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır.PKK/KCK-PYD/YPG-FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olacağı belirtilmiştir. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir.