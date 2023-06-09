Haberler Gündem Haberleri MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.6.2023 12:00

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA