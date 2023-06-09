Mutlu vekil olamayınca istifa ettiği koltuğa oturmak için yeniden aday oldu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Pazar günü olağanüstü kongreye gidiyor. Genel Kurulda 2007 yılından bu yana İESOB Başkanlığı görevini yürüten Zekeriya Mutlu ile Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata yarışacak. Balçova Kaya Termal Otel'de saat 11.00'de başlayacak sadece seçim maddeli olağanüstü genel kurulda, birliğe bağlı 128 odanın başkan, başkanvekili ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan toplam 1030 kişi oy kullanacak.

HEM KOLTUK HEM VEKİLLİK GİTMİŞTİ

16 yıldır İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanlığı görevini yürüten Zekeriya Mutlu, geçtiğimiz aylarda CHP'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etmişti. İstifa ile birlikte Mutlu'nun doğal delegeliği de düşmüştü. Mutlu CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyince büyük şok yaşamış ardından da kaybettiği koltuğa tekrar oturabilmek için harekete geçmişti. Birlik başkanlığına adaylığını koyabilmesi için önce delege olması gereken Mutlu, İzmir Manavcılar Odasında olağanüstü genel kurul kararı aldırmış ardından da buradan delege seçilmişti. Mutlu'nun istifa ettiği koltuğa tekrar geri dönmek istemesi tepkileri de beraberinde getirmişti.

BOŞADIĞIM KADINI TEKRAR NİKAHIMA ALMAM DEMİŞTİ AMA…

Zekeriya Mutlu'nun birlik başkanı iken 'vekil olamazsanız tekrar birlik başkanlığına aday olur musunuz' şeklindeki sorulara "Ben boşadığım kadını tekrar nikahıma almam" diyerek cevap verdiğini öne süren bazı oda başkanları Mutlu'nun yeniden adaylığını açıklamasına tepki göstermişti. SABAH'a konuşan oda başkanları Mutlu'ya "Esnafın yakasından düş artık" çağrısı yapsa da Mutlu bu çağrılara kulak tıkamayı tercih etmişti.

ATA: "PAZAR GÜNÜ BU İŞ BİTECEK, DEĞİŞİM GELECEK"

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanlığı görevini yürütürken, İESOB Başkanlığı'na aday olan Yalçın Ata, iddialı konuştu. "Pazar günü saat 17.30'da bu iş bitecek, değişim gerçekleşecek" diyen Ata, şunları söyledi: "Gittiğimiz her yerde, değişim isteyen bir çoğunlukla karşılaştık. Oda başkanlarımızdan, yönetici arkadaşlarımızdan, Yenilikçi Grup'a destek vermelerini, değişime imza atmalarını istiyorum. 16 yıllık başkan ve yönetiminin değişmesi için kolları sıvadık. Çok büyük projelerle geliyoruz. 11 yıldır zarar eden Birlik Oteli, esnaf üniversitesine dönüştüreceğiz; esnafımızın ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz. Birliği mülkiyetinde bulunan, ancak atıl haldeki mülkleri kiralama yoluyla değerlendireceğiz. Birliğin eski binasının dördüncü ve beşinci katlarını, kirasını ödeyemeyen odalarımıza ücretsiz tahsis edeceğiz. Bu seçimi, yenilik isteyen, değişim isteyen biz kazanacağız. Pazar günü saat 17.30'da bu iş bitecek, değişim gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.