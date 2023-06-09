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Giriş Tarihi: 9.6.2023 16:06

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 6 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), memleketi Çorum'da kabri başında anıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce kurulan pusu sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 6. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Osmancık İlçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Türkiye Yüzyılında terörsüz, terörden arındırılmış bir Türkiye ile milli savunma sanayinin silahlarıyla başarıya ulaşmış bir mücadeleyle ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. İnşallah öğretmenlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz bir daha şehit olmayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Şahit Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

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Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
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