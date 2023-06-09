Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdanov ile görüştü

Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. Dışişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, gurbetçilerimizin Kurban Bayramı tatili esnasında ve diğer yıllık izin günlerinde ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz."
Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sn. Bogdan Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 9, 2023
Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. pic.twitter.com/j4WxE9e6jE