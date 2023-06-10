Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti şehit oldu

Türkiye, bugüne acı haberlerle uyandı. MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi şehit olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın da şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ancak geçici görev için deprem bölgesi Hatay'a giden komiser yardımcısı Sarıkaya'nın 9 ve 6 yaşlarında iki oğlu olduğu öğrenildi. Sarıkaya gece saatlerinde mesai arkadaşı M.S. ile tartışma yaşadığı tartışma sonucu şehit düştüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.