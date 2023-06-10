Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti şehit oldu
Giriş Tarihi: 10.6.2023 14:45

Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti şehit oldu

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici olarak deprem bölgesi illerinden Hatay’da geçici olarak göreve giden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu. Sarıkaya ile bir mesai arkadaşı arasında çıkan tartışma sonucu yaşanan acı olayı İçişleri bakanı Ali Yerlikaya; “Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur” ifadeleriyle duyurdu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mehmet Ali ERBAŞ
Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti şehit oldu

Türkiye, bugüne acı haberlerle uyandı. MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi şehit olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın da şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ancak geçici görev için deprem bölgesi Hatay'a giden komiser yardımcısı Sarıkaya'nın 9 ve 6 yaşlarında iki oğlu olduğu öğrenildi. Sarıkaya gece saatlerinde mesai arkadaşı M.S. ile tartışma yaşadığı tartışma sonucu şehit düştüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA