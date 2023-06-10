Milletvekili ve oğlu kaza geçirdi

AK PartiGrup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26), Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Kaza, önceki gece Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Afyonkarahisar- Uşak karayolunda meydana geldi. Seçim bölgesi Manisa'ya giden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlunun bulunduğu, Ünal Özdemir yönetimindeki otomobil, devrilen büyükbaş hayvan yüklü TIR'dan yola savrulan hayvana çarptı. Otomobil, daha sonra şarampole sürüklendi. Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı. Yenişehirlioğlu ve oğlu, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Prof. Dr. Adem Aslan, Yenişehirlioğlu'nun bel bölgesindeki ikinci omurgada kırık oluştuğunu söyledi ve kırık nedeniyle bir süre yatak istirahatine çekileceğini belirtti. Yenişehirlioğlu ise, Twitter hesabından, "Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Tedavimiz devam ediyor" mesajını paylaştı.