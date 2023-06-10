İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! İnsan hayatını hiçe sayan inşaat mühürlendi!

MİLLETVEKİLİ İNAN NE DEMİŞTİ?

İnşaatlarda eksik demir ve hatalı beton kullanıldığına ilişkin skandal AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştı. İnan twetter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanının kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı! Peki, CHP'nin "güvenli, merak etmeyin" dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı... Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu! Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hala ders almayacak mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.