Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

Her fırsatta İBB meclisi tarafından engellendiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı.

ASILSIZ HABERİ PAYLAŞTILAR!



İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.