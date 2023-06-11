Annelerin eylemine katılım sürüyor! Sayı 359’a yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat mücadelesi bin 378 gündür sürüyor. Şu ana kadar 42 kişinin çocuğuna kavuşmasına neden olan eyleme her geçen gün katılımlar da devam ediyor. Eyleme yeni bir aile daha dâhil oldu. Diyarbakır'da 8 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferhat Aslan ailesinin evlat nöbetine katılımıyla eylemdeki aile sayısı 359 oldu.

Oğluna bir yolunu bularak örgütten kaçıp devlete teslim olması için çağrıda bulunan baba Nasradin Aslan şöyle dedi: "Oğlum sen ve diğerleri gidişi olup, dönüşü olmayan bir yoldasınız. Çocuklarımızı kandıranlar vicdan sahibi insanlar değildir. Bunlarda merhamet ve acıma ise hiç yok. Kendilerini Kürt savunucusu olarak tanıtanların çocukları neden dağda değil de bizim çocuklarımız dağda ölüme gönderiliyor. Olar kendi çocuklarını göndersin. Aileler olarak artık dayanma gücümüz kalmadı, her gün aynı acıyla yatıyor, aynı acıyla kalkıyoruz.

Eşim oğlumun hasretinden dolayı hastalandı. Biz bunu hak etmiyoruz, çocuklarımızı nasıl aldıysanız bize tekrar gönderin. Buradaki ailelerle birlikte evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtaran kadar mücadele edeceğiz. Kazanan aileler olacaktır" ifadelerini kullandı.