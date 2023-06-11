Arıza sayısı 1 yılda yüzde 60 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'nin otobüslerinde meydana gelen arızalar, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden olurken, bir yandan da işine, okuluna veya evine gitmeye çalışan vatandaşları mağdur ediyor. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İETT otobüslerinin sürekli arıza ve kazalarla gündeme geldiğini söyledi. Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 raporuna atıfta bulunan Kaynar, 2019'dan 2022'ye kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022'de yaşanan arıza sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 56.77 arttığını belirtti. Kaynar, "2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022'de 247 bin 549 arıza yaşandı. 2022'de metrobüs için alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsler de 5 bin 548 kere arıza yaptı" dedi. Kaynar, arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti. İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığını açıklayan Kaynar, İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun 10 kat artarak 2022 sonunda 7 milyar 185 milyon liraya yükseldiğini de sözlerine ekledi.