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Giriş Tarihi: 11.6.2023 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı: "İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük.”

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen BAE lideri: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
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