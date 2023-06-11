Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl’de

Yılmaz, yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin hayata geçirileceğini belirtti. Yılmaz, Meclis'e 12. kalkınma planını sunacaklarını ve orta vadeli programlarını yenileyeceklerini söyledi. Hükümet programları, eylem programları ve yıllık programlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı. Yılmaz, bu doğrultuda yoğun bir mesai beklendiğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca Bingöl'de yapılan seçimlere değinerek, halkın güven ve istikrar dediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini belirtti. Kendisini karşılayan partililere teşekkür eden Yılmaz, halkın demokratik olgunluk içinde yapay oluşumlara en güzel cevabı sandıklarda verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye'nin kazandığını belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te büyük bir çoğunluğa sahip olduğunu ve 2 milyon 300 bin oy farkıyla net bir sonuç elde edildiğini ifade etti. Bu seçimlerin sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşın kazandığı bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, demokratik olgunluk içinde sandığa giden her vatandaşın kazandığını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 21 yılda gerçekleştirdiği icraatlar ve dünya siyasetini bilme yeteneğiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir lider olduğunu belirtti. Ayrıca, dünyanın ve bölgenin zor zamanlardan geçtiği bir dönemde güçlü ve tecrübeli bir liderin varlığının önemini vurguladı.

Bu açıklamalar, Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'nin genel olarak kazandığı bir seçim süreci yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vasıflarıyla önemli bir rol oynadığını ifade ettiğini göstermektedir. Ayrıca, demokratik sürece vurgu yaparak, tüm vatandaşların katılımının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından hükümetin kurulduğunu belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, yeni yönetim sistemleriyle birlikte seçim sonrası hükümetin hızlı bir şekilde kurulduğunu ve bu durumun önemine vurgu yaptı. 90'lı yıllarda yaşanan koalisyon pazarlıklarına değinen Yılmaz, o dönemde seçimlerden sonra aylar süren müzakerelerin yapıldığını ve paylaşımların gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ancak yeni yönetim sistemi sayesinde bu seçimde halkın onayını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yemin töreninin hemen ardından yeni kabinesini açıkladığını vurguladı. Bu durumun, yeni yönetim sisteminin istikrara katkısı, hızlı ve etkili karar uygulamasına olanak sağlamasıyla birlikte, geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntıların da üstesinden gelmede etkili olduğunu ifade etti. Yılmaz, yeni yönetim sisteminin önemini bir kez daha gördüklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin refah seviyesini yükseltmenin birinci öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Kabinelerindeki tüm arkadaşlarıyla uyum ve işbirliği içinde çalışacaklarını belirten Yılmaz, dünya ekonomisinin nimetlerini tüm toplumun adaletli bir şekilde paylaşmasına gayret edeceklerini ifade etti. Gelir dağılımını iyileştirme, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılama, enflasyonla mücadele ve çalışanlar ile emeklilerin gelirlerinin erimemesi için tedbirler almak gibi konuların hükümetin gündeminde olduğunu belirtti. Seçim beyannamesinde yer alan maddelerin planlı bir şekilde hayata geçirileceğini söyleyen Yılmaz, konut sektöründen enerjiye, gıdadan ulaştırmaya, altyapıdan teknolojik gelişmelere kadar her alanda yeni projelerle yol almaya devam edeceklerini ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konacak hedefler doğrultusunda planlı ve programlı bir şekilde çalışacaklarını ve seçim beyannamesinde yer alan maddeleri belirli bir takvim içinde hayata geçireceklerini dile getirdi. Yılmaz, milletin desteği olduğu sürece hiçbir gücün bileğini bükebileceklerini belirterek siyasette güvenin esas olduğunu ve sözlerin yapıldığı gibi yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Son seçimlerde halkın, dolu dolu olmayan ve plana dayanmayan sözlere itibar etmediğini gördüklerini ifade eden Yılmaz, seçim beyannamelerinde ne söylendiyse önümüzdeki dönemde bunları hayata geçireceklerini söyledi. Bingöl'ün de önemli bir imtihan verdiğini belirten Yılmaz, 2 değerli arkadaşlarının Meclis'e girdiğini ve Cumhurbaşkanına yüzde 70'e yakın bir destek verdiklerini ifade etti.