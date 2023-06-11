Deprem bölgesine geçici görevle gitmişti, şehit oldu

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici olarak deprem bölgesi illerinden Hatay'da göreve giden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36) şehit oldu. Sarıkaya'nın bir mesai arkadaşı ile arasında çıkan tartışma sonucu şehit olduğu öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.