Emine Erdoğan’dan Canikli’ye orman okulu tebriği

Samsun Canik Belediyesi, atıl durumdaki orman okulunu restore ederek çocuk ve gençler için doğa okulu haline getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Okulu" projesini hayata geçiren Canik Belediyesini sosyal medyadan tebrik etti.

YEŞİLİN İÇİNDE BİR OKUL

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: "Yeşilin içinde bir okul…Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum."

DOĞ SEVGİSİ AŞILANIYOR

"Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, Sıfır Atık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor. Çocuklarımız için büyük bir kazanım olarak gördüğüm çevre projelerinin katlanarak artmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında okula ilişkin görüntülere de yer verdi.