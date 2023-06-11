Erdoğan’dan oyuncak istedi, polis amcaları sürpriz yaptı

Konya'da yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Çınar Özkara, CİMER'e Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, ondan okuyabileceği bir kitap ile oyuncak istediğini belirten bir mesaj yazdı. Küçük Mehmet Çınar'ın bu isteğini polis amcaları gerçekleştirdi. Çınar'ın evine giderek sürpriz yapan polisler, aldıkları kitap ve oyuncağı hediye etti. Çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Çınar, "Tayyip dedemi çok seviyorum. Konya'ya geldiğinde çok bekledim ama onu göremedim. Oyuncak ve kitap istemiştim. Bu isteğimi polis amcalar gerçekleştirdi. Ben de büyüyünce yunus polisi olmak istiyorum" dedi.Konya merkez Karatay ilçesinde Halil Bahçeci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Çınar'a, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı- Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yunus timleri motosiklet turu da attırdı.