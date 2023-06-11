‘Gel buraya’ diyerek kürsüde tokatladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirtmeyerek Adanalılara işkence yapan Başkan Zeydan Karalar, skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP'li Karalar, 9 Haziran gecesi bir otelde seçimde görev yapan sandık görevlileri ve partililerle biraraya geldi.Kürsüde Başkan Karalar seçimi değerlendirirken, iddiaya göre bir sandık görevlisi belediye çalışanlarının görevlerini yerine getiremediği yönünde eleştiri yaptı. Bunun üzerine sinirlenen Başkan Karalar, sandık görevlisine "Gel buraya, gel buraya" diyerek kürsüye çağırdı. İsmi öğrenilemeyen sandık görevlisi, kürsünün yanına geldiği sırada Başkan Karalar sol eliyle tokat attı.Bu sırada salonda bulunanlar "Vurma vurma, niye vuruyorsun?" diyerek Karalar'a tepki gösterdi. Karalar daha sonra salonu terk etti. Başkan Zeydan Karalar'ın tokat atma anı bir partili tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.