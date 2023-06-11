İbn Haldun Akademi ödülleri sahiplerini buldu

İbn Haldun Üniversitesi Akademi'nin, 'Estetik' temasıyla düzenlediği seminerlerin kapanış programı ve ödül töreni, üniversitenin yerleşkesinde gerçekleşti. Ödül törenine katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Öğrencilerimize fikri bağımsızlık sloganıyla yeni ufuklar açıyoruz. Öğrencimiz olmayanlara yönelik de İbn Haldun Akademi'yi başlattık. Her yıl daha da artan katılımla devam edecek" dedi. Teşvik Ödülü, Esra Dereli, Hatice Ebrar Akbulut ve Mustafa Sürün'ün, Vefa Ödülü ise Hattat Hüseyin Kutlu'nun oldu.