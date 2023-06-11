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Giriş Tarihi: 11.6.2023

İlk ziyaret KKTC ve Azerbaycan’a

Başkan Erdoğan, seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretlerini geleneğe uygun olarak KKTC ve Azerbaycan’a yapacak. Yarın yavru vatanda olacak Erdoğan, salı günü de Bakü’de İlham Aliyev’le bir araya gelecek

ANKARA
İlk ziyaret KKTC ve Azerbaycan’a
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini yarın KKTC'ye yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde, Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ MASADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
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İlk ziyaret KKTC ve Azerbaycan’a
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