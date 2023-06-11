İlk ziyaret KKTC ve Azerbaycan’a

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini yarın KKTC'ye yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde, Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.