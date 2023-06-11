MKE Roket Fabrikası’nda patlama: 5 işçi şehit

Ankara Elmadağ'daki TSK'nın her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bulunan Dinamit Atölyesi'nde patlama meydana geldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama sonucu 5 işçi şehit oldu. Şehit olan işçilerin Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir olduğu belirlendi.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptıkları incelemenin ardından açıklamada bulundu. Vali Şahin, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk incelemeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyor. Çalışan 5 kişi vardı, tamamına ulaşıldı. Göçük altında kimse yok, yaralı yok. İlk değerlendirmelerde kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaati var, Cumhuriyet savcılarımız da inceliyor" dedi.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise, "Burası patlayıcı üretim ile ilgili tesisimiz. Patlamanın olduğu yer çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarına da baktığımızda patlama anına kadar olağanüstü bir şey yok, işçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar. Patlama aniden oluşuyor. Burası sürekli çalışan bir fabrika, tecrübesiz kişilerin çalışacağı bir yer değil. Yangın tek bir noktayı etkiledi" diye konuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimiz için taziye dileklerini bildirerek, "Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaştı. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın çevresindeki bir işletmede çalışan Ali Güleç, "Bir anda ses geldi. Sonra da MKE'de patlama olduğunu duyduk. Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık" diye konuştu.Fabrika çevresindeki bir işletmenin sahibi Seyit Ali Atak "Yüksek sesli bir patlama sesi duyduk. O basıncı biz yüzümüzde hissettik" dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki TSK komuta kademesiyle gittiği Hatay'da programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Fabrikada inceleme yapan Güler, "Sabah 08.37'de patlama meydana geldi. Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir" denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şehit olan işçiler için taziye mesajı yayımladı. Muhammed UZUN SABAH