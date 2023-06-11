Türk gemisini basan kaçaklara İtalyan operasyonu

Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 2'si kadın 15 kaçak yolcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında İtalyan Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen akşam operasyonuyla yakalandı. DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.Gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.17.00 sularında Napoli karasularına yaklaşan Galata Seaways gemisine İtalyan Polisi'nin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Türk makamlarından gerekli izinler alınınca gemiye helikopterle indirme yapıldı. Operasyona köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gemi Napoli limanı açıklarında bekletilirken İtalya Savunma Bakanı "Operasyon başarıyla tamamlandı. Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.Gemi kaçırma girişimini başından sonuna kadar takip ve koordinasyonunu yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways Gemisi'ndeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.