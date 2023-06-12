11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/ YPG'li teröristlerce Kilis'in Öncüpınar bölgesindeki polis yerleşkesine ve Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üssü'ne çok namlulu roket atar ve havanlarla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, bunun üzerine saldırının gerçekleştirildiği yerlerin güçlü şekilde ateş altına alındığı belirtilirek, "Terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir" açıklamasını yaptı. Bakanlık, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'linin de etkisiz hale getirildiği bildirdi.