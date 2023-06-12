Başkent sele teslim

Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası kent merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Başkentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü, araçlar suya gömüldü. Bazı alt geçitler suyla doldu. Caddelerde biriken sularının derinliği yer yer bir metreyi aştı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sıhhiye semtinde çok sayıda araç su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştı. Çankaya'da ise bir araçta mahsur kalan vatandaşların ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Suya kapılarak sürüklenen araçtaki 4 kişi araçtan kendi imkanları ile güçlükle çıkabildi.Mamak, Çankaya ve Keçiören ilçeleri başta olmak yağmurun etkili olduğu bölgelerde dükkanları ve evleri su bastı. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını boşaltmaya çalıştı. Keçiören ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir istinat duvarı yıkıldı.Sağanak yağış sonrasında metro istas- yonunu da su bastı. Sıhhıye metro hattında suların rayların üzerine şelale gibi aktı.