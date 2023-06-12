CHP’li başkanın ulaşıma zam tepkİsİ şov çıktı

Bilecik'te, Şoförler ve Otomobilciler Odası geçtiğimiz ay şehir içi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ise seçim öncesi olduğu için, "Bu konuda yetki Belediye Meclisimizde. Bu yüzden gündeme taşıma kararı aldık. Bu konuyu ücret tarife komisyona göndereceğiz. Oradan çıkan kararı uygulatacağız. Şu an ilimizde hukuksuz bir durum var.Zabıtalarımızda bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar" diyerek bu zamma karşı çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından ise konuyu yeniden Belediye Meclisi'ne taşıyan CHP'li Subaşı, bir ay önce karşı çıktığı zamlı fiyatları aynen onayladı. Bilecik'te şehir içi ulaşım tam ücretlerde 10 TL'ye öğrenci ücretlerinde ise 8,5 TL'ye yükseltildi. Uygulanan fiyatların Büyükşehirlerin ulaşım ücretlerinden bile fazla olması şaşkına çevirdi.