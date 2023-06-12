“İstanbul’un en büyük problemi İmamoğlu’dur”

İstanbul'unTuzla ilçesi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şehir yönetimindeki zafiyetin en büyük sorun olduğunu belirterek, yerel seçimler üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, İstanbul'da verilen vaatlerin yerine getirilmediğini açıkladı. Yazıcı, şehrin en büyük sorunun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, "İstanbul'un konuları ve meseleleriyle hiç ilgilenmiyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ayırması gereken zamanı Türkiye genelinde kendi kariyer planını için harcıyor. Fakat şehremini dediğiniz kişi vatandaştan aldığı maddi ve manevi yükümlülüklerle beraber, dezavantajlı tüm kesimleri kucaklayarak sokaktaki hayvanları ve çevreyi de kapsayarak zamanının tamamını o şehirde harcamak zorunda" dedi.