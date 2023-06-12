Mersin şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin için memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit için cenaze töreni öğle namazını müteakiben Erdemli Ulu Camiinde yapıldı. Şehit Halil Şahin'in Cenaze namazını kendisini de Erdemli'li olan Ardahan Müftüsü Dr. Hayri Erenay kıldırdı.

Cenazeye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, siyasi ve askeri erkanın yanı sıra şehit ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın şehidin erkek kardeşlerinin koluna girerek yürüdü. Şehit için helallik istenmesinin ardından kılınan namazın ardından şehit askeri bando eşliğinde cenaze aracına konarak Alata Asri Mezarlığında defnedildi.