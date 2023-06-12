Örnekköy’deki toplu konut skandalına inceleme

HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ

Öte yandan SABAH'ın edindiği bilgiye göre İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. SABAH'a konuşan il müdürlüğü yetkilileri Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e olur yazısı yazıldığını belirten kurum yetkilileri: "İzmir Valiliğinde olur yazısı gelir gelmez hemen ekiplerimiz Örnekköy'de yapımı devam eden inşaatların tamamını mercek altına alacak. Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Yapılan inceleme sonrası eğer herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" diye konuştu.