Örnekköy’deki toplu konut skandalına inceleme

Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.
TÜRKİYE İZMİR'DE PATLAK VEREN KENTSEL DÖNÜŞÜM SKANDALINI SABAH'TAN ÖĞRENDİ
SABAH İzmir'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalını 'Depremden bile ders almadılar' başlığı ile manşetine taşıdı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı. Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.
SOYER ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR DEDİ AMA…
Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48 bin metrekarelik inşaatın 300 metrekaresinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.
İYİ DEĞİL KÖTÜ ÖRNEK
Soyer'in açıklamalarına kentsel dönüşüm skandalını attığı twett ile ortaya çıkaran AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Partili İnan: "Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON. 48 bin metrekare alanın 300 metrekaresinde anlaştığımıza göre geri kalan 47 bin 700 metrekarelik inşaat için çağrımı tekrarlıyorum: Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor" ifadelerine yer verdi.
HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ
Öte yandan SABAH'ın edindiği bilgiye göre İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. SABAH'a konuşan il müdürlüğü yetkilileri Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e olur yazısı yazıldığını belirten kurum yetkilileri: "İzmir Valiliğinde olur yazısı gelir gelmez hemen ekiplerimiz Örnekköy'de yapımı devam eden inşaatların tamamını mercek altına alacak. Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Yapılan inceleme sonrası eğer herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" diye konuştu.
CUMARTESİ GÜNÜ ÖN İNCELEME YAPILDI
Gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri ihbar kabul edip geçtiğimiz Cumartesi günü de söz konusu inşaatlarda iki il müdür yardımcısı denetiminde ekipler aracılığı ile bir ön inceleme yaptırdıklarını belirten Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri: "İncelemeler sırasında sadece inşaatları değil aynı zamanda İş İnsanları Yapı Kooperatifinin iş ve işlemlerine de bakılacak" diye konuştu.