Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! "Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun"

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el payımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından Konya'ya getirildi.
Oğlunu tabutuna sarılan anne Nebahat Kaya, "Oğlum, kınalı kuzum. Cennetine beni de al oğlum. Ben seni cennete uğurladım. Peygamber efendimize selam söyle yavrum. Benim asker oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Kardeşinin tabutunu omzunda taşıyan ağabey Cemal Kaya ise, "Ağlamak yok. Düşmanları sevindirmeyelim. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
Şehidin yakınları ise, "Allah devletimizi daim kılsın. Bu hainleri ülkemizden defedeceğiz. Gerekirse bizde canımızı seve seve veririz" dedi.