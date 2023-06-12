Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! "Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun"

Oğlunu tabutuna sarılan anne Nebahat Kaya, "Oğlum, kınalı kuzum. Cennetine beni de al oğlum. Ben seni cennete uğurladım. Peygamber efendimize selam söyle yavrum. Benim asker oğlum" diyerek gözyaşı döktü.