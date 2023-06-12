Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! "Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun"
Giriş Tarihi: 12.6.2023 14:13

Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! "Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun"

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el payımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit kardeşinin tabutunu omzundan taşıyan ağabey Cemal Kaya (38), “Ağlamak yok. Düşmanları sevindirmeyelim. Vatan sağ olsun” dedi.

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Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el payımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından Konya'ya getirildi.

'VATAN SAĞ OLSUN, HAİNLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ'

Şehit için Namazgah'ta tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile askeri ve sivil erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Oğlunu tabutuna sarılan anne Nebahat Kaya, "Oğlum, kınalı kuzum. Cennetine beni de al oğlum. Ben seni cennete uğurladım. Peygamber efendimize selam söyle yavrum. Benim asker oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Kardeşinin tabutunu omzunda taşıyan ağabey Cemal Kaya ise, "Ağlamak yok. Düşmanları sevindirmeyelim. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Şehidin yakınları ise, "Allah devletimizi daim kılsın. Bu hainleri ülkemizden defedeceğiz. Gerekirse bizde canımızı seve seve veririz" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın Kurban Bayram'ında ailesini ziyarete geleceği ardından da tayininin çıktığı Hatay'a döneceği belirtildi.

Şehidin naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.

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Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! "Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim, vatan sağ olsun"
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