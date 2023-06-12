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Giriş Tarihi: 12.6.2023 20:18

Sağlık Bakanı Koca ilk 5 aylık verileri paylaştı: Hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere bin 401 hastaya ulaşıldığını açıkladı.

İHA
Sağlık Bakanı Koca ilk 5 aylık verileri paylaştı: Hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1.401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Koca ilk 5 aylık verileri paylaştı: Hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı
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