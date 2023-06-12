Sağlık Bakanı Koca ilk 5 aylık verileri paylaştı: Hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1.401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.