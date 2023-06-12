Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
Giriş Tarihi: 12.6.2023 21:41 Son Güncelleme: 12.6.2023 21:42

SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da

SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde Külliye'de gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran’da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir. Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacaktır.

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SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
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