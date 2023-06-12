Yaylada bir sağlık neferi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Münire Akçay, 35 yıl önce henüz öğrenciyken babasını ilçeye bağlı Hıdırnebi yaylasında kalp krizi sonucu kaybetti. Münire Akçay, aldığı eğitim sonrası 30 yıl önce ebehemşire olarak göreve başladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, genellikle yaylalarda ve kırsalda görev yapan Münire Akçay, geçen yıl emekli oldu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsat alıp, babasını kaybettiği yaylada sağlık kabini açtı. Akçay burada dikiş atma ve alma, serum takma, tansiyon takibi, şeker takibi, sonda takma ve çıkarma, evde hasta bakım hizmeti, enjeksiyon uygulamaları, yanık pansumanı ve küçük cerrahi müdahalelerle 7/24 hizmet veriyor.Akçay "Babam yaylada kalp krizi geçirdiğinde telefon yoktu, ulaşım zordu. Onun acısı beni çok üzdü. Ömrüm yettikçe burada ücretsiz sağlık hizmeti vermek istiyorum" dedi.