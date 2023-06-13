47 ilde ’Paravan’ Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edildi.