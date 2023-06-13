Haberler Gündem Haberleri 47 ilde 'Paravan' Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:20 Son Güncelleme: 13.6.2023 10:54

47 ilde 'Paravan' Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
47 ilde ’Paravan’ Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edildi.

237 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenen engelli sağlık raporu, Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, Ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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47 ilde 'Paravan' Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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