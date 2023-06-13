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Giriş Tarihi: 13.6.2023 15:24

Bakan Tunç ilk ziyaretini HSK’ya gerçekleştirdi! Bakan Tunç, Genel Kurul’a Başkanlık etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu ziyaret etti. Bakan Tunç, Genel Kurul Salonunda gerçekleşen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, Genel Sekreter Seyfi Han ile Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit sunum gerçekleştirecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç ilk ziyaretini HSK’ya gerçekleştirdi! Bakan Tunç, Genel Kurul’a Başkanlık etti

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç, ilk ziyaretini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gerçekleştirdi. HSK Genel Kurul Salonunda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Seyfi Han ile Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit sunum gerçekleştirecek.

Toplantıya; HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Bakan Yardımcısı ve Birinci Daire Üyesi Hasan Yılmaz, Üyeler Cumhur Şahin, Aysel Demirel, İbrahim Kolcu, Havvanur Yurtsever, Ömer Faruk Yıldırım, Ergün Şahin, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen, Genel Sekreter Seyfi Han, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Pala, Sinan Ekici, Harun Karakuş, Reşat Sağlık, Müjgan Karyağdı, Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Gülaç, Mehmet Şirin Işık ve Selçuk Telli katıldı.

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Bakan Tunç ilk ziyaretini HSK’ya gerçekleştirdi! Bakan Tunç, Genel Kurul’a Başkanlık etti
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