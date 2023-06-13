Bakanlıktan LGBT’yi anımsatan afiş ile ilgili açıklama

"BAKANLIĞIMIZ YIPRATILMAK İSTENİYOR"

Bakan Göktaş açıklamasının devamında ise şunları belirtti:

"Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."