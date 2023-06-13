Bakanlıktan LGBT’yi anımsatan afiş ile ilgili açıklama

Sosyal medya platformlarında LGBT renklerinin hakim olduğu afişlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilerek paylaşılmaya başlandı. Afişte çocukların eşit haklara sahip olduğu vurgusu yapılırken LGBT renklerinin hakim olduğu bir şemsiyenin altında çocuk çiziminin yer alması ise tepkiyle karşılandı.
SÖZ KONUSU AFİŞLER ESKİYE AİT VE KULLANIMDAN KALDIRILMIŞ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medyada LGBT renklerini anımsatan afişle ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Bakan Göktaş tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir görsel üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır" denildi.
"BAKANLIĞIMIZ YIPRATILMAK İSTENİYOR"
Bakan Göktaş açıklamasının devamında ise şunları belirtti:
"Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."
2018 YILINDAN ÖNCESİNE AİT
Bilindiği üzere 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kurulan bakanlık, 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" adını almıştı. Bakanlık tarafından da verilen bilgilere göre söz konusu afiş 2018 yılından öncesine ait olduğu anlaşılıyor.