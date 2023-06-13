Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Fırsatçılara ceza yağdı





FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI

Kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.