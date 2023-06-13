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Giriş Tarihi: 13.6.2023 20:34

CHP’nin milletvekili oyunu! Demir Yumruk sanığı CHP’den vekil oldu dosyası ayrıldı

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ soruşturmasında hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Melih Meriç, CHP Gaziantep Milletvekili seçildi. Meriç’in dosyası milletvekili olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’nin milletvekili oyunu! Demir Yumruk sanığı CHP’den vekil oldu dosyası ayrıldı

Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında Hüseyin Eryılmaz'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 46 sanığa açılan davada Melih Meriç'in 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

YARGILAMA AŞAMASINDA VEKİL OLDU DOSYASI AYRILDI

Meriç, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziantep 2. Sıra Milletvekili adayı oldu. Seçimlerin ardından milletvekili seçilen Meriç bu sayede dokunulmazlık kazandı. Mahkeme heyeti, CHP'li Milletvekili Melik Meriç'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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CHP’nin milletvekili oyunu! Demir Yumruk sanığı CHP’den vekil oldu dosyası ayrıldı
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