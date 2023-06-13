Depremde ölen çocuklarının telefonlarına mesajlar atıyor! “Acımı böyle dindirmeye çalışıyorum”

'SANİYELER İÇERİSİNDE EV BAŞIMIZA ÇÖKTÜ'

Aydemir, "Bu bir deprem değil, kıyametti. Sarsıntıya uyandım ama apartman saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Kendime geldiğimde molozların arasındaydım. Oğluma, kızıma, eşime seslendim ama cevap veren olmadı. Elimde etrafımı yokladım, belki Alperen'ime dokunabilirim diye. Ama kimseyi bulamadım. Koca apartmandan sadece 5 kişi kurtuldu. Onlardan biri de benim. Tabi buna ne kadar yaşamak denirse. Oğlum sınav arası izne gelmişti. O gece onunla aynı odada yatmak istedim. Onu son kez öpüp uyuyacağımı nereden bilebilirdim. Biz mutlu, neşeli, güzel çekirdek bir aileydik. Şimdi geride bir tek ben kaldım" dedi.