Depremde ölen çocuklarının telefonlarına mesajlar atıyor! “Acımı böyle dindirmeye çalışıyorum”

Hülya Aydemir 48 yaşında. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay Antakya'da yakalandı. Aydemir ailesi 8 katlı apartmanın 8'inci katındaki daireyi 1,5 yıl önce almışlardı. Apartman büyük depremde saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Hülya Aydemir enkaz altında kaldı. Yaklaşık 6 saat sonra bölgeye gelen askerler tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan Aydemir'in beton blokların altında kaldığı için sağ bacağı kesildi. Enkaz altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi oğlu Alperen (20), psikolog kızı Esenay (26) ve uzman çavuş emeklisi 28 yıllık hayat arkadaşı Mahmut Aydemir (55) ise hayatlarını kaybetti. Hülya Aydemir uzun süren tedavisinin ardından kız kardeşi ve yeğeni ile birlikte Konya'ya geldi. Kesilen bacağının yerine Hayra Koşanlar Derneği'nin girişimleri ile protez takıldı. Şimdilerde fizik tedaviye başlayan Aydemir, yeni bacağına alışmaya çalışıyor.
'SANİYELER İÇERİSİNDE EV BAŞIMIZA ÇÖKTÜ'
Aydemir, "Bu bir deprem değil, kıyametti. Sarsıntıya uyandım ama apartman saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Kendime geldiğimde molozların arasındaydım. Oğluma, kızıma, eşime seslendim ama cevap veren olmadı. Elimde etrafımı yokladım, belki Alperen'ime dokunabilirim diye. Ama kimseyi bulamadım. Koca apartmandan sadece 5 kişi kurtuldu. Onlardan biri de benim. Tabi buna ne kadar yaşamak denirse. Oğlum sınav arası izne gelmişti. O gece onunla aynı odada yatmak istedim. Onu son kez öpüp uyuyacağımı nereden bilebilirdim. Biz mutlu, neşeli, güzel çekirdek bir aileydik. Şimdi geride bir tek ben kaldım" dedi.
KIZINA VE OĞLUNA MESAJ YAZIP, DUYGULARINI ANLATIYOR
Psikolojik destek te alan Hülya Aydemir'in çok sevdiği çocuklarına ve eşine olan özlemi hiç bitmiyor. Onları her fırsatta yad eden Aydemir, "Kızımın ve oğlumun telefon numaralarını mesajlar atıyorum. Onlara olan özlemimi, neler yaşadığımı onlara anlatmaya çalışıyorum. Onlara mesaj yazarak birazcık olsa acımı hafifletmeye çalışıyorum. Onları o kadar çok seviyorum ki yazdığım dizeler yetmiyor. Bazen 'ben neden hayatta kaldım' diyorum. Ama onlar için ayakta kalacağım.
Biliyorum ki onlar beni cennetinden görüyor. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. Çok zor" diye konuştu.
Hülya Aydemir, eşinin, kızının ve oğlunun mezarlarının Adıyaman'da olduğunu, mezarlarına gitmeye gücü kendisinde bulmadığını ifade etti.
Aydemir, Konya halkının kendilerine çok güzel ev sahipliği yaptığını, her fırsatta yardımlarına koştuğunu da belirtti.