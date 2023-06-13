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Giriş Tarihi: 13.6.2023 15:42 Son Güncelleme: 13.6.2023 15:48

Emine Erdoğan, İçerişehir'i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ile Bakü'nün tarihi çekirdeği İçerişehir'i ziyaret etti.

Emine Erdoğan, İçerişehir’i ziyaret etti

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor.

TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi'ni (ABAD) inceleyerek, yetkililerden bilgi aldım. Proje ile Azerbaycan'da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, İçerişehir'i ziyaret etti
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