İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Parti içindeki 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.