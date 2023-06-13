Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs’ta İstanbul’da buluşmuşlar...

YAVAŞ'TAN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin kızıştığı bu süreçte Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir tweet'i beğenerek gündem oldu. Yavaş'ın beğendiği tweet'te seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir veriye yer verildi.

Aralık 2022 tarihli anket sonuçlarına göre en uygun adayın Mansur Yavaş, en yanlış adayın ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu aktarıldı. CHP'deki kriz döneminde Yavaş'ın beğendiği ve eleştirilere rağmen geri çekmediği bu tweet, yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.