Kılıçdaroğlu’na karşı cesaret çağrısı: “Aday olan yoksa parti bitmiş demektir. Cesaret gösterin beyler!”

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerindeki hezimeti gündemdeki yerini koruyor. CHP'de ise geçen yıl temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı ertelendiği için bu yıl Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Kılıçdaroğlu kurultayla ilgili yaptığı açıklamada kimsenin adaylığının önünde engel olmadığını belirtip belediye başkanlarının görevini yapması gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu kurultayda adaylık için "Parti karar verir" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun CHP örgütü üzerinden adaylığını açıklayacağı dillendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA KİM ÇIKACAK?

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözler çevrildi. İmamoğlu ise adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu dışında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da adı aday olacağına dair gündeme geldi. En son ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sorumluluk almaktan kaçmayacağına dair mesajları medya aracılığıyla duyuruldu. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adaylığı için kimlerin çıkacağı ise hâlâ netleşmiş değil.

"PARTİ BİTMİŞTİR DEMEKTİR. CESARET GÖSTERİN BEYLER!"

Cumhuriyet yazarı Ahmet Yavuz ise bu gelişmelerin ardından sosyal medyadan CHP kurultayı için Kılıçdaroğlu'nun karşısına adayların çıkmamasını eleştirdi. Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP içinden 'ben daha iyi yönetirim' diyen birkaç kişi sorumluluk alma cesareti gösterip başkanlığa aday olduğunu açıklayamıyorsa, parti bitmiş demektir!" ifadelerini kullandı. Yavuz ayrıca CHP içindekilere aday olmaları noktasında cesaret göstermeleri gerektiğini vurgulayarak şu mesajı verdi: "Celadet (cesaret) gösterin beyler, daha kötüsü mümkün değil!"

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen kişilerin CHP'liler olmadığını iddia etmiş, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Parti'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar" demişti. Cumhuriyet yazarı Ahmet Yavuz ise Özel'in bu sözlerinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğini belirtip "AKP'li trol değilim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyorum. Bunu kendim için değil Türkiye ve CHP için istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.