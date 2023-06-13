Koca dehşetine ağır müebbet talebi

ÇOCUKLARINI GÖRMEYE BIÇAKLA GİTMİŞ

İddianamede yer alan Gazi Akkaya'nın otopsi raporunda, 3 bıçak darbesi aldığı ve bu darbelerin öldürücü nitelikte olduğu belirtilirken, Güleser Kara'nın Adli Tıp Kurumu raporunda 2 bıçak darbesiyle yaralandığı ve hayati tehlikeyle hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Kara'nın eşi ve kayınpederini öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilen iddianamedeki ifadesinde, Muhammed Fatih Kara ifadesinde, Güleser Kara ile 11 yıllık evli olduklarını, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarını görmek için eşinin babasının evine gittiğini, olay çıkmasından korktuğu için de yanına bıçak aldığını söyledi. Kara, "Kayınpederimle konuşurken, kayınbiraderimin elinde bıçak gördüm. Bu sırada aramızda arbede yaşandı. Kendimi koruma maksadıyla Gazi Akkaya'ya yönelik birkaç kez bıçağı savurdum. Güleser yanımıza gelince bıçak darbeleri ona da geldi" dedi.

Hazırlanan iddianame Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.