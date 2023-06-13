Koca dehşetine ağır müebbet talebi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Muhammed Fatih Kara, çocuklarını görme bahanesiyle 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik ve Kara'nın madde bağımlılığı medeniyle evi terk ederek babasının yanına yerleşen boşanma aşamasındaki karısı Güleser Kara'nın yanına gitti. Evin önünde başlayan tartışma nedeniyle Kara yanında getirdiği bıçakla önce Güleser Kara'yı ardından kayınpederi Gazi Akkaya'yı bıçakladı ardından Akkaya'nın arabasına zarar verdi. Baba kız hastaneye kaldırılırken, Akkaya hayatını kaybetti.
Tedavisinin ardından taburcu edilen ve Eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Güleser Kara, eşinin kendisine ve ailesine zarar vereceği korkusuyla boşanmadığını dile getirirken, defalarca koruma kararı aldırdığı, madde bağımlısı eşinin ise cezaevine girip çıktığı bu sırada boşanma kararı aldığını kaydetti. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammed Fatih Kara, tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara'nın 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme' ve 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
ÇOCUKLARINI GÖRMEYE BIÇAKLA GİTMİŞ
İddianamede yer alan Gazi Akkaya'nın otopsi raporunda, 3 bıçak darbesi aldığı ve bu darbelerin öldürücü nitelikte olduğu belirtilirken, Güleser Kara'nın Adli Tıp Kurumu raporunda 2 bıçak darbesiyle yaralandığı ve hayati tehlikeyle hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Kara'nın eşi ve kayınpederini öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilen iddianamedeki ifadesinde, Muhammed Fatih Kara ifadesinde, Güleser Kara ile 11 yıllık evli olduklarını, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarını görmek için eşinin babasının evine gittiğini, olay çıkmasından korktuğu için de yanına bıçak aldığını söyledi. Kara, "Kayınpederimle konuşurken, kayınbiraderimin elinde bıçak gördüm. Bu sırada aramızda arbede yaşandı. Kendimi koruma maksadıyla Gazi Akkaya'ya yönelik birkaç kez bıçağı savurdum. Güleser yanımıza gelince bıçak darbeleri ona da geldi" dedi.
Hazırlanan iddianame Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.