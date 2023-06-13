MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, Gazi Meclisimize hoşgeldiniz diyorum. Ülkemize, milletimiz ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bİldiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliğinin kesin sonucu 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir.
3 Haziran 2023 tarihinde de sayın cumhurbaşkanımızın and içme töreni gerçekleştirilmiştir.
Parlamenter sistemin arıza çıkaran, sorun üreten mahsurları hepten giderilmiş, Türkiyemiz ayak bağlarından tamamen kurtarılmıştır. Çok açıktır ki bu başarı Türk milletinin kutlu iradesi ile tecelli etmiştir. Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. dönemine başlamıştır. Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir.
Milletin sözü üstüne söz, iradesi üstüne bir irade olamayacaktır. Türk milleti 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta dosta güven düşmana korku salmıştır.
Türk milleti kaderine, geleceğine ve muhteşem varlığına sahip çıkma başarısını göstermiş, zilletin defterini dürmüştür.
MHP, toplamda 5 milyonun üzerinde oy sayısı ve yüzde 10.7 oy oranına sahip olmuştur. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Daha fazlasına talip olmalı ve bunun için emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2023'e hazırlandık, Türk milleti bizi mahçup etmedi.
MHP bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri bir görevin idraki içerisindedir. Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık emeklerini heba etmeyecek tarihi bir şuura sahiptir.
Milliyetçiliğin esen rüzgarından istifade etmeye çalışanların ufkumuzu perdelemesine müsade etmeyeceğiz.
MHP'nin yüreksizlerle, siyasi devşirmelerle ne dün ne bugün işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbelkader aramızda bulunanların siyasi cambazlık yapmaya cüret etmeleri kendi acziyetleridir. Zali projelerin arasından sıyrılarak çok zor gerçekleştirdiğimiz bir mücadele sonrası bugün MHP TBMM'de temsil edilmektedir. Cumhur ittifakının teklemesi, cumhurbaşkanımızın tökezlemesi için her türlü yola başvurulmuştur. Ülkemizin kaynaklarıonda gözü olan uluslararası sermayenin dayatmaları birer birer aşılmıştır.
Cumhur ittifakının başarısını gölgelemeye çalışanlar pijamalarını giyip Türkiye'nin başarısını izlemeye başlamışlardır.
Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler aldırmadı. Bitti dediler, güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi görmezden geliyor, biz alayını birden görüyor yaklaşan hesap vaktini bekliyoruz.