MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP, toplamda 5 milyonun üzerinde oy sayısı ve yüzde 10.7 oy oranına sahip olmuştur. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Daha fazlasına talip olmalı ve bunun için emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2023'e hazırlandık, Türk milleti bizi mahçup etmedi.

MHP bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri bir görevin idraki içerisindedir. Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık emeklerini heba etmeyecek tarihi bir şuura sahiptir.

Milliyetçiliğin esen rüzgarından istifade etmeye çalışanların ufkumuzu perdelemesine müsade etmeyeceğiz.