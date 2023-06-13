Şırnak merkezli 6 ilde eylem hazırlığındaki YDG-H/YPS üyelerine operasyon: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen Çukur-Barikat terör eylemlerinde, Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H/YPS içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve halen eylem arayışında olanlara yönelik Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Hatay, Tekirdağ, İzmir, Mersin, Muğla illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda belirlenen 20 adreste yapılan aramalarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, örgütsel döküman ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 3 şüpheli Adli Kontrol ve Yurtdışı Çıkış Yasağı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise alınan ifadesi sonrasında Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.