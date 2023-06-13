Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
14'Ü DE AKTİF GÖREVDE
Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edilen 5'i astsubay rütbesindeki 14 şüpheli gözaltına alındı.