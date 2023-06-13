Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 13.6.2023 08:45 Son Güncelleme: 13.6.2023 09:15

Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Son dakika haberleri: Ankara’da FETÖ’nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ankesör telefonlarla mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlenen 5’i astsubay 14 asker gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

14'Ü DE AKTİF GÖREVDE

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edilen 5'i astsubay rütbesindeki 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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