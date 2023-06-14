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Giriş Tarihi: 14.6.2023

6 FETÖ’cü Yunan adaları yolunda yakalandı

6 FETÖ’cü Yunan adaları yolunda yakalandı
Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkii açıklarında olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı. Operasyonda iki insan kaçakçısı da gözaltına alındı. AA
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6 FETÖ’cü Yunan adaları yolunda yakalandı
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