AK Parti Grup Başkanvekili Hızal: "Bir insan İstanbul’dan, Ankara’dan gelip İzmir’de niye kooperatif kurar?"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, mühürlenen Örnekköy 3. etap kentsel dönüşüm projesi hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dönüşüm projesini yapan kooperatif yöneticilerinin, üst düzey CHP'lilerin yakını olduğunu iddia eden Hızal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tüm kooperatiflerin koordinatörlüğünü yaptığını kaydetti.

"SOYER KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÇE AYIRMADI"

"İzmir gibi bir şehirde, kentsel dönüşüm neden yapılır" diye soran Hızal, "Deprem gerçeği vardır, sağlıklı konutlar için kentsel dönüşüm yapılır. Depremde dayanıksız konutlar can kaybına neden oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi birkaç noktada kentsel dönüşüm faaliyeti içinde. Biz bunun yanlış olduğunu, İZBETON'a yetki verildiği, çalışmanın da İZBETON tarafından yapılması gerektiğini ifade ediyorduk. İZBETON usulsüzce, kanunsuzca bu işi ihalesiz olarak hangi amaçla, kasıtla, kimler tarafından kurulduğu bilinmeyen kooperatiflere devretti. Arkasında birtakım siyasetçilerin olduğu kişilerin kurduğu kooperatiflere veremezsiniz bu işi, bu işler böyle yürümez dedik. Vatandaştan para toplayarak oluşan bir finans modeliyle kentsel dönüşüm yapılmaz. Belediyenin milyarlarca lira bütçesinden kaynak ayırarak bu işin yapılması gerektiğini söyledik. Bütün bu eleştirilerimizden sonra Soyer, 'Bundan sonra bütçemizin yüzde 10'unu kentsel dönüşüme ayıracağım' dedi. Bugüne kadar neden ayırmadın! Bugüne kadar ayırmadığı için bu tür rezilliklerle karşı karşıya kalıyor İzmir. Bu skandalla karşı karşıya kalıyor" dedi.

"DEMİR DONATISI DÜZELTİLMEDEN BETON DÖKEMEZSİNİZ"

Demir donatısındaki eksikliğin olası bir depremde felakete sebebiyet verebileceğini anlatan Hızal, "Bir bina yapılıyor, o binanın demir donatısı yapılıyor. Demir donatısındaki en ufak eksikliğin nasıl sonuç verdiğini Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde gördük. Demir donatısında eksiklik görüldü, Büyükşehir Belediyesinin bürokratları tarafından. Görülen eksikliğin üstüne o firma, taşeron, işi yapan uyarıldı, 'Bu eksikliği düzelt' diye. O donatı düzeltilmeden ikinci işleme geçemezsiniz, beton dökemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"DEMİRDEN VE BETONDAN ÇALDINIZ"

Hızal açıklamasını şöyle sürdürdü: "Mühendis arkadaş bu eksikliğin düzeltilmesini beklerken, siz oraya beton mikserlerini getirip, beton dökerseniz bu bir skandal olur. Betonu eksik döktünüz, demir donatısını yanlış bağladınız, demirden çaldınız, betondan çaldınız. Bu bir gerçek. Tunç Bey çıkıp 'Orada hata da olmayabilir' diye açıklama yapıyor. Nasıl olmayabilir?"

"KOOPERATİFİ KURANLAR MİLLETVEKİLLERİNİN TANIDIKLARI"

"Eğer bu cüreti gösterebiliyorsa oradaki kişiler, kontrol mühendisinin uyarısını dikkate dahi almıyorsa, o betonu oraya döküyorsa burada sorun çok daha büyük demektir. Sorun diğer kooperatiflerin yaptığı inşaatlarda da var demektir. Bu kooperatifleri kim kurdu? İş insanları falan değil. İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler kurdu. Bu kooperatifi kuranlardan biri şu anda CHP İzmir İl Başkanı. Bu kooperatifi kuranlardan bir diğeri CHP'nin yüksek katlarında görev yapan bir takım siyasilerin, milletvekillerinin tanıdıkları ve danışmanları."

"NEDEN İSTANBUL'DAN, ANKARA'DAN GELİP BURADA KOOPERATİF KURDULAR?"

Bir insan Ankara'dan, İstanbul'dan buraya gelip neden kentsel dönüşüm için kooperatif kurar? İzmir'i çok düşündüğü, İzmir'in kentsel dönüşüm sorununu çözmek için mi?

"ASLANOĞLU TÜM KOOPERATİFLERİN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YAPTI"

Bu kooperatifleri kurdurtursanız, bu kooperatifleri, arkasındaki bir siyasi güçle hareket ettirirseniz, o kooperatifin yöneticileri gider bürokrata, 'Sen kimsin kardeşim, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun, bizim arkamızda kim olduğunu biliyor musun' derler. Şenol Bey'in sadece 1. etap kooperatifinin kurucusu olduğu söyleniyor ya, Şenol Bey bütün kooperatiflerin koordinatörlüğünü yaptı mı bu şehirde, yaptı. İnkar etsinler hadi!"

"KOOPERATİF YETKİLİLERİNİ KİM SIKIŞTIRIYOR"

Şenol Aslanoğlu, Gaziemir'deki kentsel dönüşümde zemin etüt raporu ile ilgili gidip İZBETON Genel Müdürü ile birlikte bürokrata baskı uyguladı. Hatta İZBETON Genel Müdürü'nün 'Bu gökten inmiş vahi mi, ayet mi, değişmez mi?' ifadeleri var mı yok mu? Dalga mı geçiyorlar, insanların aklıyla mı alay ediyorlar. Çıksın CHP İl Başkanı açıklama yapsın. Bu firma, İZBETON ya da o kooperatif hata, yanlış yapmıştır, yanlışın bedelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ödetecek diyecek mi? Diyemez. O raporun altında İZBETON'dan herhangi birinin imzası var mı, yok. İZBETON'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı mı, o da yok. Hukuki idari işlem başlatılmadı. Şimdi kooperatifin yetkilileri bizi sıkıştırıyorlar diye açıklama yapıyor. Kim sıkıştırıyor, bu kooperatif bu cüreti nereden buluyor."

"SKANDAL BÜYÜYOR"

Kooperatifin yetkilileri çıkıp 'zor şartlar' diyor, bu zor şartlar nelermiş, Belediyenin kendilerinden istediği ama zor olan şartlar neymiş açıklasınlar. Skandal her geçen gün büyüyor. Bu işler Gaziemir'de de, Uzundere'de de çıkacak."

"RANT VAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm işleri sadece İZBETON ve kooperatifler üzerinden yapılmıyor. Normal ihale ile yapılanlar da var, onlarla ilgili bugüne dek ağzımızdan bir şey çıkmadı. Çünkü ihaleyi x bir firma alıp, işini düzgünce yapıyor, belediye de takibini yapıyor. Burada ise büyük bir rant var, demiri kimden aldıkları, işi kime verdikleri, ne kadar aldıkları, ne kadara verdikleri, kime sattıklarını bilmiyoruz. Bundan, bugüne kadar Tunç Soyer'in haberi olmadığını, Soyer'i de kandırdıklarını sanıyordum. Ama Soyer'in açıklamalarını gördükten sonra onun da bu skandalın bir parçası olduğunu anladım."

"İZBETON'UN ÇARPIK YAPISINI İL BAŞKANLIĞINA TAŞIDILAR"

İZBETON'daki çarpık yapı ve ilişkileri CHP İl Başkanlığına taşıdılar. Arkalarına siyasileri aldılar, her hafta Ankara'ya gidip birilerini bir yerlere yerleştirmek için çalışıyorlar. İşi gücü bıraktılar, siyasi ve ekonomik rantı nasıl elde ederiz derdine düştüler. Sonuç; demir hırsızlığı, beton hırsızlığı.

"KİM HATA YAPTIYSA HESAP VERMEK ZORUNDA"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da gerekli incelemeleri yapacak. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Kim hata yaptıysa hesap vermek zorunda."

"ODALARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

"Odaların tutumu madem İzmirlilerin yanındaydı, bu konuda da açıklama yapsınlar ve inceleme başlatsınlar, odaları göreve davet ediyorum."