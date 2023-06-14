Ayşe Keşir'den, Eda Ece'ye sert yanıt! "Ne gönderdiysen makbuzunu gönder! Ben geri vereceğim"

Fondaş kanaldaki bir dizinin başrol oyuncusu olan Eda Ece ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri kısa sürede twitter gündeminde tepki toplarken bir diğer tepki ise AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir'den geldi.

Keşir, twitter hesabından konuya ilişkin bir twiti alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Eda Ece yardım adıyla ne gönderdiyse makbuzunu göndersin. Ben ona geri vereceğim. Verdiğinizi başa kakmanızdan biz utandık çünkü...''